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Выброшенные окурки могут снизить количество растений на Земле

Выброшенные окурки могут снизить количество растений на Земле
19:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии: Биологи из Университета Раскина в Кембридже пришли к выводу, что выброшенные на землю окурки негативно влияют на появление растений, вплоть до их полного уничтожения.

Об этом пишет Business Insider.

Согласно исследованию, выброшенные окурки снижают вероятность прорастания травы в этом месте на 10%, клевера — на 27%, а длину их побегов — на 13 и 28% соответственно. Пока неизвестно, как окурки влияют на другие растения, однако маловероятно, что динамика будет положительной.

Ежегодно люди выбрасывают более 4,5 трлн окурков, почти половина из них выбрасывается не на свалки, а в открытую природу. При разложении окурка появляется ацетат целлюлозы и пластик, которые могут лежать в земле не менее 10 лет.

В рамках исследования ученые взяли образцы земли с мест в Кембридже, куда были выброшены 128 окурков на квадратный метр. В итоге растения на такой земле прорастали намного хуже, чем на обычной.

Сейчас экологи пытаются добиться запрета использования сигаретных фильтров, поскольку они практически не приносят никакой пользы для здоровья, а действуют только как маркетинговый инструмент. Пока власти практически всех стран отказываются запрещать сигаретные фильтры, поскольку сейчас существует недостаточно данных об их влиянии на природу.

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Ранее наблюдательный совет Сан-Франциско запретил использование в городе электронных сигарет, не получивших разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Под эту категорию попадают абсолютно все электронные сигареты, которые есть на рынке.

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Экология, Сигареты, Наука, Природа, Окурки, Растения.
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