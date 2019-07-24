Ученые выяснили, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные

Новости экологии: Исследователи выяснили, что в регионах с умеренным климатом наблюдается сдвиг биологических событий к более ранним срокам.

В дикой природе наиболее часто наблюдаемой реакцией на изменение климата является изменение времени биологических событий, таких как зимняя спячка, размножение или миграция (фенологические признаки). Изменения в размере, массе тела или других морфологических чертах также были связаны с изменением климата, но ученым до сих пор не удалось выявить в этом какой-либо систематики.

Международная группа ученых опубликовала обзор 10 тысяч работ, посвященных влиянию климата на жизнедеятельность животных. Для этого специалисты извлекли из прошлых публикаций необходимые данные, а затем провели их статистический анализ для выявления точной взаимосвязи между повышением температуры окружающей среды и выживаемостью животных.

Мнения авторов исследования на счет его результатов несколько расходятся. Один из них утверждает, что, раз виды остаются в своей среде обитания, значит, они успевают приспособиться к новому климату.

Но, как заявляет ведущий автор исследования, даже быстро адаптирующиеся виды не приспосабливаются к условиям молниеносно. В конце концов, по его словам, животные не смогут существовать в своих привычных местах обитания и их популяция начнет медленно падать.

Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением. Ученые опасаются, что из-за явлений, ведущих к повышению температуры на Земле, под угрозой исчезновения окажутся редкие виды.