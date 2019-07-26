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Стало известно, что темные перья птиц помогают им летать эффективнее

Стало известно, что темные перья птиц помогают им летать эффективнее
08:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.

Команда исследователей нашла доказательства того, что птицы с белыми перьями крыльев у тела и черными кончиками имеют повышенную подъемную силу.

Люди изучали птиц и других летающих существ с незапамятных времен, чтобы выяснить, как этим животным удается держаться в воздухе. 

Чтобы выяснить это, авторы работы собрали несколько чучел с различными оперениями и принесли их в лабораторию для исследования. Эксперименты состояли в том, что специалисты помещали чучела крыльев в аэродинамическую трубу, нагревали их инфракрасными лучами, а затем смотрели, что при этом происходит. 

Больше всего их интересовали парящие птицы, такие как черные чайки, олуши и скопы. Ученые проверили образцы каждого из видов в различных условиях полета, чтобы увидеть, влияет ли цвет крыла на эффективность полета. Примечательно, что парящие птицы могут время от времени набирать высоту, даже не хлопая крыльями из-за подводных течений. 

Ученые выяснили, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные

Выяснилось, что темные перья стали более горячими, чем светлые, и нагревались от ИК-излучения быстрее. Но самую большую эффективность полета показали птицы со светлыми перьями возле тела и темными на конце крыла. Между двумя частями такого крыла ученые смогли зафиксировать разность температур до девяти градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы создать конвекционный поток воздуха, который может придать птице дополнительную подъемную силу. 

Дальнейшие исследование ученых будут направлены на тестирование различных цветов оперения и изучение их влияния на аэродинамические характеристики животных. Результаты работы можно использовать в авиастроении для создания более эффективных и экономичных самолетов.

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Исследования, Птицы, Животные, Наука, Крылья.
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