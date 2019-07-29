В NASA обьяснили частые землетрясения на Земле

Новости экологии: По словам ученых, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильным землетрясениям.

Отдаление Луны от Земли замедляет вращение нашей планеты, что в результате приводит к более сильным и частым землетрясениям. Об этом заявил Мэтью Фанк из Лаборатории реактивного движения NASA, передает Naked Science.

«Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальная часть планеты. По мере того как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть нас назад. Это и замедляет вращение Земли», - объяснил ученый.

По словам специалистов, сейчас Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильным землетрясениям.

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере и Ребекка Бендик из Университета Монтаны в Мизуле изучили историю землетрясений магнитудой 7 и более, произошедших начиная с 1900 года. В результате они обнаружили, что с начала XX века было около пяти периодов, во время которых планета переживала от 25 до 30 сильных землетрясений ежегодно. Как оказалось, именно в эти периоды скорость вращения Земли снижалась.

Напомним, ученые доказали, что на Луне происходят землетрясения из-за того, что она сжимается. Естественный спутник нашей планеты постепенно становится все меньше из-за охлаждения его ядра.