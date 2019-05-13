На Луне зафиксировали землетрясения, как последствие ее сжимания

Новости науки: Естественный спутник нашей планеты постепенно становится все меньше из-за охлаждения его ядра.

В 2010 году ученые обнаружили, что Луна сжимается из-за охлаждения его внутренних слоев. На самом деле, спутник нашей планеты продолжает уменьшаться. Используя снимки с автоматической межпланетной станции LRO, которая принадлежит NASA, исследователи обнаружили на поверхности спутника скалы, сформированные относительно "недавно".

Как объясняет Newsweek, это означает, что они появились где-то на протяжении последних 100 миллионов лет. Однако, открытие означает, что эти скалы сформировались в результате тектонической активности, связанной со сжатием Луны из-за его охлаждения.

В ходе этих процессов его кора становится хрупкой и ломается. Это напоминает процесс появления морщин на поверхности виноградины, когда она высыхает и превращается в изюминку. Аппарат LRO, который был запущен десять лет назад, выявил 3,5 тысячи таких разломов.

На тех из них, которые имеют более яркий вид, видно выступления лунных каменистых пород. Это указывает, что на Луне происходили процессы, похожие на землетрясения на Земле.

В новом исследовании группа ученых сравнила данные с LRO с данными о 28 местах землетрясений на Луне, которые были зафиксированы во время программы "Аполлон" в 60-х и 70-х годах прошлого века. Как оказалось, они расположены очень близко со скалами, которые зафиксировал LRO. Это означает, что подземные толчки на Луне происходят в результате тектонической активности.