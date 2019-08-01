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Аномалия с медузами: В Азовском море массово вымерли медузы

Аномалия с медузами: В Азовском море массово вымерли медузы
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости экологии: На фото видно, что на берег вынесло огромное количество мертвых медуз.

На фото видно, что на берег вынесло огромное количество мертвых медуз.

В Азовском море массово вымерли медузы-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.

Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская, опубликовав подтверждающие фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области. 

Стало известно, что темные перья птиц помогают им летать эффективнее

"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – написала она.

По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.

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Все по теме:

Азовское море, Экология, Море, Животные, Мудузы.
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