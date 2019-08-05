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Ученые обнаружили самую старую пресноводную рыбу в истории человечества

Ученые обнаружили самую старую пресноводную рыбу в истории человечества
21:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter.com

Новости экологии: Группа ученых из Университета Северной Дакоты обнаружила самую старую пресноводную рыбу в истории человечества — Большеротого буффало (Ictiobus cyprinellus), которая дожила до 112 лет.

Это в четыре раза дольше, чем предполагаемая продолжительность жизни этого вида в 26 лет. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Возраст рыбы определили с помощью специального метода датирования. У нее взяли тонкую стружку отолитов — структуры карбоната кальция в ушах костистых рыб, которые помогают им балансировать. Отолиты немного похожи на деревья в том, что новый слой добавляется через равные промежутки времени. Их можно подсчитать для оценки возраста животного.

В период с 2011 по 2018 годы ученые проанализировали около 400 экземпляров. Кого-то биологи фотографировали, измеряли, помечали и отпускали в дикую природу. Других рыб ученым приходилось убивать для изучения их строения и внутренних особенностей.

 Рыба стала эволюционировать быстрее в связи с высокими темпами ее вылова

112-летняя рыба оказалась в группе, которой делали вскрытие, однако это и позволило узнать ее точный возраст. И большинству найденных Ictiobus cyprinellus было более 80 лет, тогда как молодых особей ученым практически не удалось найти.

До обнаружения этого Ictiobus cyprinellus считалось, что пресноводные рыбы могут жить не более чем до 40 лет.

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Экология, Рыба, Большеротый буффало.
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