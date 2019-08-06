Скачать
Вторник, 06.08.2019
Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни
Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале
Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале

Глобальное потепление привело к распространению "пожирателей плоти"

Глобальное потепление привело к распространению "пожирателей плоти"
01:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Бактерия, заставляющая плоть гнить заживо, распространяется из-за глобального потепления.

Поскольку глобальное потепление повышает температуру в водоемах в некоторых частях США, ученые боятся, что это поможет смертельно опасным бактериям убивать еще больше людей. В частности, речь идет о тех видах, которые называют "пожирателями плоти".

Как объясняет Newsweek, речь идет о заболевании под названием некротический фасциит.

Оно вызывает отмирание кожи так, будто ее что-то пожирает. Причиной такого состояния обычно становятся бактерии, такие как стрептококк и стрептококк группы А, стафилококк, кишечная палочка, клостридии и вибрионы.

В прошлом месяце врачи в США объявили, что наблюдают рост случаев некротического фасциита, вызванного бактерией под названием вибрион вульнификус.

Большинство из них произошли на северо-восточном побережье в такую пору года и в таких местах, где обычно заражения не происходили. Вибрион вульнификус живет в соленой воде при температуре не менее 13 градусов по Цельсию. Он может вызвать опасное заражение, проникнув под кожу через царапины или если человек съест зараженную рыбу.

На прошлой неделе во Флориде рыбак попал в больницу с некротическим фасциитом после того, как в Мексиканский заливе бактерия проникла в его тело через ранки на ноге.

Первые симптомы болезни напоминают те, которые наблюдаются при гриппе или гастроэнтерите. Человек страдает от повышенной температуры, тошноты и диареи, а также сильной, необъяснимой боли в месте незначительного поражения. Через считанные часы или дни инфицированное место может начать чесаться. Оно покрывается наполненными жидкостью пузырьками. Если не начать лечение, инфекция может вызвать смертельное заражение или отказ органов.

Часто приходится хирургически удалять зараженные ткани.

За последние три года глобальное потепление повысило температуру морской воды во многих частях США, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine.

Глобальное потепление может быть причиной аномальной жары в Европе

В период с 2009 до 2017 года, к примеру, в заливе Делавер был выявлен лишь один случай заражения. Но из-за изменений в 2017-2018 году таких случаев было уже пять.

"Вид вибрионов очень чувствителен к температуре. Он значительно лучше размножается в водах, когда температура растет. В холодную погоду этот вид почти полностью исчезает", - пояснил эксперт Университета Флориды Джон Гленн Моррис.

"Когда вода нагревается, бактерия начинает размножаться. А роста температур на 1-2 градуса в различных местах мира из-за глобального потепления хватит, чтобы люди стали чаще контактировать с этими микроорганизмами и болеть", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бактерии, Глобальное потепление, Некротический фасциит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
02 Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор
03 В МИД Украины выразили поддержку США из-за массовой стрельбы
04 Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов
05 "Надеюсь, она будет лучше оригинала": создательница "Матрицы" поддержала идею перезапуска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
Минфин: Украина готова к пиковым выплатам по госдолгам
Минфин: Украина готова к пиковым выплатам по госдолгам
Суд Москвы отложил рассмотр дел крымских татар
Суд Москвы отложил рассмотр дел крымских татар
Ученые обнаружили самую старую пресноводную рыбу в истории человечества
Ученые обнаружили самую старую пресноводную рыбу в истории человечества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь