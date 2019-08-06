Глобальное потепление привело к распространению "пожирателей плоти"

Новости экологии: Бактерия, заставляющая плоть гнить заживо, распространяется из-за глобального потепления.

Поскольку глобальное потепление повышает температуру в водоемах в некоторых частях США, ученые боятся, что это поможет смертельно опасным бактериям убивать еще больше людей. В частности, речь идет о тех видах, которые называют "пожирателями плоти".

Как объясняет Newsweek, речь идет о заболевании под названием некротический фасциит.

Оно вызывает отмирание кожи так, будто ее что-то пожирает. Причиной такого состояния обычно становятся бактерии, такие как стрептококк и стрептококк группы А, стафилококк, кишечная палочка, клостридии и вибрионы.

В прошлом месяце врачи в США объявили, что наблюдают рост случаев некротического фасциита, вызванного бактерией под названием вибрион вульнификус.

Большинство из них произошли на северо-восточном побережье в такую пору года и в таких местах, где обычно заражения не происходили. Вибрион вульнификус живет в соленой воде при температуре не менее 13 градусов по Цельсию. Он может вызвать опасное заражение, проникнув под кожу через царапины или если человек съест зараженную рыбу.

На прошлой неделе во Флориде рыбак попал в больницу с некротическим фасциитом после того, как в Мексиканский заливе бактерия проникла в его тело через ранки на ноге.

Первые симптомы болезни напоминают те, которые наблюдаются при гриппе или гастроэнтерите. Человек страдает от повышенной температуры, тошноты и диареи, а также сильной, необъяснимой боли в месте незначительного поражения. Через считанные часы или дни инфицированное место может начать чесаться. Оно покрывается наполненными жидкостью пузырьками. Если не начать лечение, инфекция может вызвать смертельное заражение или отказ органов.

Часто приходится хирургически удалять зараженные ткани.

За последние три года глобальное потепление повысило температуру морской воды во многих частях США, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine.

В период с 2009 до 2017 года, к примеру, в заливе Делавер был выявлен лишь один случай заражения. Но из-за изменений в 2017-2018 году таких случаев было уже пять.

"Вид вибрионов очень чувствителен к температуре. Он значительно лучше размножается в водах, когда температура растет. В холодную погоду этот вид почти полностью исчезает", - пояснил эксперт Университета Флориды Джон Гленн Моррис.

"Когда вода нагревается, бактерия начинает размножаться. А роста температур на 1-2 градуса в различных местах мира из-за глобального потепления хватит, чтобы люди стали чаще контактировать с этими микроорганизмами и болеть", - добавил он.