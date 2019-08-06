Гренландия установила рекорд по таянию ледников: 12,5 млрд тонн льда за день

Новости экологии: Гренландия за день потеряла 12,5 млрд тонн льда. Это новый рекорд

1 августа Гренландский ледяной щит потерял 12,5 млрд т льда — это абсолютный рекорд скорости таяния за всю историю наблюдений, пишет Washington Post со ссылкой на данные Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC).

Ледниковый щит Гренландии является вторым по величине в мире. Активное таяние льда и увеличение уровня воды в океане может повлиять на погоду во всем мире. Ледяной покров обычно начинает таять летом. В этом году это началось раньше — еще в мае, и ожидается, что аномально высокие температуры в регионе только ускорят процесс.

Потерей льда исследователи из NSIDC называют разрушение шельфового ледника, от которого 1 августа откололся огромный кусок весом около 12,5 млрд т и упал в море. Предыдущее рекордное разрушение произошло в 2012 году. Тогда от ледника откололся кусок массой в 10 млрд т.

По словам профессора Теда Скамбоса, эта потеря льда стала крупнейшей с 1950 года, когда ученые начали наблюдать за шельфовым ледником Гренландии.

Издание подсчитало, что в июле ледник потерял 197 млрд т льда, и таяние может продолжиться до конца лета. В случае, если Гренландский ледяной щит полностью растает, уровень Мирового океана вырастет на 7 м.