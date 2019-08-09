Скачать
Пятница, 09.08.2019
Зеленский назначил начальника департамента СБУ по вопросам информбезопасности
Зеленский назначил начальника департамента СБУ по вопросам информбезопасности
Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
Футбол. Где и когда смотреть матчи 3-го тура УПЛ 2019/20
Где и когда смотреть матчи 3-го тура чемпионата Украины
Экс-горничная Майкла Джексона рассказала о личной жизни певца с Лизой-Марией
Экс-горничная Майкла Джексона рассказала о личной жизни певца с Лизой-Марией

Тайна всех котов раскрыта: неожиданные факторы, заставляющие питомцев есть траву

Тайна всех котов раскрыта: неожиданные факторы, заставляющие питомцев есть траву
21:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Исследование более тысячи кошек открыло тайну, почему большая часть этих домашних питомцев время от времени ест траву.

Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение. Но некоторые кошки едят траву даже несмотря на то, что после каждого такого раза их вырывает. Ранее люди предполагали, что такое поведение помогает животным «прочистить» организм с помощью рвоты, но новая работа показала, что это лишь побочный эффект процесса.

Исследователи опросили более тысячи владельцев кошек в интернете, которые проводили не менее трех часов в день, наблюдая за своим питомцем. Как подозревали многие хозяева, поедание растений является чрезвычайно распространенным поведением: 71 процент животных делали это по крайней мере шесть раз за период наблюдения, тогда как только 11% никогда не были замечены за подобным. Но только около четверти хозяев кошек наблюдали рвоту после этого, и 91% респондентов сказали, что их питомец не выглядел больным до начала еды.

Поедание растений инстинктивно и, по словам авторов новой работы, приносит эволюционную пользу кошкам. Их теория, основанная на исследованиях шимпанзе и других диких животных, заключается в том, что жевание травы помогает животным избавиться от кишечных паразитов путем увеличения активности мышц пищеварительного тракта. Кроме того, сегодняшние кошки, вероятно, больше не имеют этих паразитов. Авторы утверждают, что такая стратегия, вероятно, впервые развилась у далекого предка этих животных.

Секрет трогательного "щенячьего взгляда"

Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать. Это даст им возможность проявлять врожденный инстинкт без опасности отравиться. И если после этого вашу кошку вырвет, по крайней мере, вы можете утешиться тем, что знаете, что это было не специально.

Ранее европейские ученые, проанализировав более трех тысяч кошек, показали, что со временем домашние питомцы становятся похожи на своих хозяев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кот, Трава, Питомцы, Домашние любимцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Поздравление с днем рождения 9 августа: открытки
05 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В июле в Украине ускорилась инфляция
В июле в Украине ускорилась инфляция
Новые взрывы боеприпасов в России: 8 пострадавших
Новые взрывы боеприпасов в России: 8 пострадавших
В Украине запустили сервис &quot;е -пенсия&quot;: что известно
В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно
Турбулентность может быть вызвана изменениями климата
Турбулентность может быть вызвана изменениями климата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь