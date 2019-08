Секрет трогательного "щенячьего взгляда"

1

Мышцы в районе глаз, ответственные за тот самый взгляд, — приятный и понятный человеку — появились у собак в ходе эволюции.

Ученые из Британии и США сравнили анатомию собак и волков и обнаружили, что у собак есть нечто, чего нет у волков — небольшой мышцы, позволяющей им поднимать внутреннюю бровь домиком, в результате чего и появляется "детское" выражение беспомощности, устоять перед которым могут единицы.

"Мы получили убедительные свидетельства того, что у собак после одомашнивания появились новые мышцы, которые позволяют им, в отличие от волков, менять положение бровей", — говорит руководитель исследования, профессор Джулианна Камински из Портсмутского университета в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

"Когда собака пользуется этой мышцей, у владельца возникает непреодолимое желание взять животное под защиту", — продолжает она.

"Выразительные брови"

Эти мышцы позволяют собакам приводить в движение брови, придавая морде различные выражения, которые создают впечатление понимания и сочувствия.

Благодаря этому визуально увеличивается размер глаз собаки, что имитирует поведение человека в момент грусти, а также делает их больше похожими на щенков.

По её словам, люди подсознательно оказывают предпочтение таким собакам, защищая их и отбирая для размножения, что дает им эволюционное преимущество и закрепляет эти способности на генетическом уровне.

Умильный взор собаки

Данные, полученные американскими и британскими учеными в области анатомии и сравнительной психологии, свидетельствуют о том, что способности менять выражение "лица" появились у собак в течение тысяч лет в результате совместной жизни с людьми.

Более ранние исследования показали, что собаки склонны принимать беспомощное "щенячье" выражение в тот момент, когда человек смотрит на них; это заставляет предположить, что речь идет о намеренном поведении, которое рассчитано на реакцию человека.

Соавтор исследования, профессор анатомии Энн Берроуз из университета Дюкейна в США указывает, что изменения в лицевых мускулах собаки появились чрезвычайно быстро с точки зрения эволюции, и что они могут считаться непосредственным результатом тесного общения между человеком и собаками.

Эти результаты, говорит профессор Бриджет Уоллер из Портсмутского университета, свидетельствуют о том, насколько важны сигналы, посылаемые выражением лица в любом виде социального взаимодействия, в том числе и между разными видами.