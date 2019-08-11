Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
СМИ: Нетаньяху впервые за 20 лет приедет в Киев
СМИ: Нетаньяху впервые за 20 лет приедет в Киев
Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
АПЛ: Арсенал минимально обыграл Ньюкасл в гостях
АПЛ: Арсенал минимально обыграл Ньюкасл в гостях
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы

Архитекторы из Индонезии хотят заново заморозить Арктику

Архитекторы из Индонезии хотят заново заморозить Арктику
18:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии:По задумке специалистов, нужно создать подлодку, которая будет производить айсберги.

В отчаянной попытке остановить уровень повышения Мирового океана и повторно заморозить Арктику, ледники которой тают все быстрее с каждым днем, архитекторы из Индонезии предложили создать футуристичную подводную лодку, производящую айсберги. Дизайн-проект можно посмотреть на официальном сайте международного конкурса Ассоциации сиамских архитекторов (ASA, Таиланд).

Так, по задумке авторов проекта, подводное судно будет погружаться на дно, собирать морскую воду в специальные аквариумы, с помощью воздушных турбин замораживать ее, предварительно профильтровав от соли, и производить небольшие айсберги в форме шестиугольника, которые в итоге смогут образовать новые ледники. Для каждого айсберга понадобится около 2027 кубометров воды. Согласно планам, целый флот таких подлодок поможет восстановить ледники и в итоге вернет баланс в экосистему.

За последние 30 лет Северный Ледовитый океан утратил около 95 процентов своего плотного и давно сформировавшегося льда. Как следствие под угрозой исчезновения оказались обитатели полярных регионов, среди которых — тюлени, волки, лисы и белые медведи.

«Наша цель — восстановление полярной экосистемы, которая имеет непосредственное влияние на глобальный климат», — рассказал один из авторов проекта, индонезийский дизайнер Фарис Раджак Котахатухаха (Faris Rajak Kotahatuhaha).

Хотя архитекторы сами признают, что их проект все же не остановит глобальное потепление, по их мнению, восстановление утраченных ледников поможет сохранить фауну Арктики и нивелировать хотя бы одно из последствий изменений климата.

ООН: людям стоит есть меньше мяса для предотвращения глобального потепления

Критики, в свою очередь, скептически отнеслись к этой идее и назвали ее нереальной, поскольку, чтобы остановить повышение уровня моря, масштабы проекта должны быть невероятно огромными. Кроме того, непонятно, откуда эти подводные лодки будут получать энергию, не усугубит ли это ситуацию с выбросами вредных веществ в атмосферу и достаточно ли одних воздушных турбин, чтобы заморозить гигантские объемы воды.

Между тем ученые из Аляскинского университета заявили, что ледники Гренландии могут полностью растаять к концу третьего тысячелетия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Арктика, Ледник, Глобальное потепление, Климат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
03 Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Гороскоп на завтра, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв бензовоза в Танзании: в стране объявлен траур
Взрыв бензовоза в Танзании: в стране объявлен траур
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь