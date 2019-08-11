Архитекторы из Индонезии хотят заново заморозить Арктику

Новости экологии:По задумке специалистов, нужно создать подлодку, которая будет производить айсберги.

В отчаянной попытке остановить уровень повышения Мирового океана и повторно заморозить Арктику, ледники которой тают все быстрее с каждым днем, архитекторы из Индонезии предложили создать футуристичную подводную лодку, производящую айсберги. Дизайн-проект можно посмотреть на официальном сайте международного конкурса Ассоциации сиамских архитекторов (ASA, Таиланд).

Так, по задумке авторов проекта, подводное судно будет погружаться на дно, собирать морскую воду в специальные аквариумы, с помощью воздушных турбин замораживать ее, предварительно профильтровав от соли, и производить небольшие айсберги в форме шестиугольника, которые в итоге смогут образовать новые ледники. Для каждого айсберга понадобится около 2027 кубометров воды. Согласно планам, целый флот таких подлодок поможет восстановить ледники и в итоге вернет баланс в экосистему.

За последние 30 лет Северный Ледовитый океан утратил около 95 процентов своего плотного и давно сформировавшегося льда. Как следствие под угрозой исчезновения оказались обитатели полярных регионов, среди которых — тюлени, волки, лисы и белые медведи.

«Наша цель — восстановление полярной экосистемы, которая имеет непосредственное влияние на глобальный климат», — рассказал один из авторов проекта, индонезийский дизайнер Фарис Раджак Котахатухаха (Faris Rajak Kotahatuhaha).

Хотя архитекторы сами признают, что их проект все же не остановит глобальное потепление, по их мнению, восстановление утраченных ледников поможет сохранить фауну Арктики и нивелировать хотя бы одно из последствий изменений климата.

Критики, в свою очередь, скептически отнеслись к этой идее и назвали ее нереальной, поскольку, чтобы остановить повышение уровня моря, масштабы проекта должны быть невероятно огромными. Кроме того, непонятно, откуда эти подводные лодки будут получать энергию, не усугубит ли это ситуацию с выбросами вредных веществ в атмосферу и достаточно ли одних воздушных турбин, чтобы заморозить гигантские объемы воды.

Между тем ученые из Аляскинского университета заявили, что ледники Гренландии могут полностью растаять к концу третьего тысячелетия.