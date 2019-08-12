Окружающий мир: интересные факты о кошках

Все кошки урчат. Почему? Кошачье урчание ассоциируется у нас с радостью и удовольствием. Но иногда всё наоборот: кошки урчат, когда им больно, и перед смертью тоже. В общем, это урчание гораздо важнее, чем нам может показаться.
Кошачье урчание обладает целительными свойствами. Кошки урчат на частоте 25 колебаний в секунду. Исследование в институте Дэвиса показало, что колебания на такой частоте укрепляют кости и помогает выздороветь животным и людям.
Астронавты страдают от потери костной плотности из-за длительного нахождения в замкнутом пространстве. Некоторые ученые полагают, что колебания на указанной выше частоте помогут укрепить кости и уменьшить вред от атрофии во время длительных путешествий. Может урчание однажды поможет отправить человека на Марс?
4000 лет назад древние египтяне так уважали кошек, что мумифицировали их, чтобы животным было легче перейти в загробный мир. Убийство кошки было преступлением, караемым смертной казнью. Когда же кошка умирала естественной смертью, вся семья сбривала брови в знак траура.
Кошачьи сверхспособности. Чтобы видеть, домашним кошкам нужно в 6 раз меньше света, чем людям. Когда мы видим темноту, они видят всё. Также кошки обладают превосходным слухом, лучшим, чем у собак. Они различают звуки до 85000 Гц. Кошачье обоняние в 14 раз превосходит наше, своим носом они изучают всё самое интересное.
От этого запаха кошки могут впасть в транс — кошачья мята. В ней содержится органическое соединение — непеталактон. Ученые полагают, что он имитирует кошачьи феромоны. Эффект заметен даже у больших кошек. От ей воздействия, некоторые раздражаются, другие успокаиваются, одни прыгают, пытаясь поймать воображаемый предмет, другие сидят и пускают слюни.
Кстати, кошачья мята может быть полезна и нам. Согласно исследованиям, она в 10 раз мощнее диэтилтолуамида (действующее начало репеллента "ДЭТА»). И комаров как ветром сдуло.
Интересные факты о кошках. Кошки — потрясающие манипуляторы. Есть старая английская поговорка: по мнению кошки, всё принадлежит её, в том числе и мы. И, да, взрослые кошки мяукают только с людьми. Котята мяукают, чтобы мама их накормила, но когда кошка вырастает, все мяуканья адресованы нам. Например, голодное мяуканье. Это и "мяу"и "мур"одновременно — очень сложный звук, имитирующий плачь ребенка, и этот звук мы не можем проигнорировать.
Но кошки могут контролировать нас и совершенно иначе. Возможно, кошки влияют прямо на ваш мозг. Знакомитесь, Toxoplasma gondii, или мышиный паразит, управляющий разумом.
Обычно, мышь завидев кошку, мышь уносит ноги, но мыши с этим паразитом могут вести себя наоборот. Проблема в том, что вместе с мышкой кошка съедает и паразита, и он может попасть к нам через грязные лотки, или почву.
Какие последствия для нас? Замедленная реакция, неряшливость у мужчин и излишняя опрятность у женщин. Это даже может привести в шизофрении. Фантастика? Нет. Переносчиками токсоплазмы являются от 30 до 50% населения!