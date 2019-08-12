Окружающий мир: интересные факты о кошках

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2 Все кошки урчат. Почему? Кошачье урчание ассоциируется у нас с радостью и удовольствием. Но иногда всё наоборот: кошки урчат, когда им больно, и перед смертью тоже. В общем, это урчание гораздо важнее, чем нам может показаться. Кошачье урчание обладает целительными свойствами. Кошки урчат на частоте 25 колебаний в секунду. Исследование в институте Дэвиса показало, что колебания на такой частоте укрепляют кости и помогает выздороветь животным и людям.

3 Астронавты страдают от потери костной плотности из-за длительного нахождения в замкнутом пространстве. Некоторые ученые полагают, что колебания на указанной выше частоте помогут укрепить кости и уменьшить вред от атрофии во время длительных путешествий. Может урчание однажды поможет отправить человека на Марс?

4 4000 лет назад древние египтяне так уважали кошек, что мумифицировали их, чтобы животным было легче перейти в загробный мир. Убийство кошки было преступлением, караемым смертной казнью. Когда же кошка умирала естественной смертью, вся семья сбривала брови в знак траура.

5 Кошачьи сверхспособности. Чтобы видеть, домашним кошкам нужно в 6 раз меньше света, чем людям. Когда мы видим темноту, они видят всё. Также кошки обладают превосходным слухом, лучшим, чем у собак. Они различают звуки до 85000 Гц. Кошачье обоняние в 14 раз превосходит наше, своим носом они изучают всё самое интересное.

6 От этого запаха кошки могут впасть в транс — кошачья мята. В ней содержится органическое соединение — непеталактон. Ученые полагают, что он имитирует кошачьи феромоны. Эффект заметен даже у больших кошек. От ей воздействия, некоторые раздражаются, другие успокаиваются, одни прыгают, пытаясь поймать воображаемый предмет, другие сидят и пускают слюни.

7 Кстати, кошачья мята может быть полезна и нам. Согласно исследованиям, она в 10 раз мощнее диэтилтолуамида (действующее начало репеллента "ДЭТА»). И комаров как ветром сдуло.

8 Интересные факты о кошках. Кошки — потрясающие манипуляторы. Есть старая английская поговорка: по мнению кошки, всё принадлежит её, в том числе и мы. И, да, взрослые кошки мяукают только с людьми. Котята мяукают, чтобы мама их накормила, но когда кошка вырастает, все мяуканья адресованы нам. Например, голодное мяуканье. Это и "мяу"и "мур"одновременно — очень сложный звук, имитирующий плачь ребенка, и этот звук мы не можем проигнорировать.

9 Но кошки могут контролировать нас и совершенно иначе. Возможно, кошки влияют прямо на ваш мозг. Знакомитесь, Toxoplasma gondii, или мышиный паразит, управляющий разумом.

10 Обычно, мышь завидев кошку, мышь уносит ноги, но мыши с этим паразитом могут вести себя наоборот. Проблема в том, что вместе с мышкой кошка съедает и паразита, и он может попасть к нам через грязные лотки, или почву.