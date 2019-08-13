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В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии

В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии
10:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии:Чернобыльский заповедник постепенно расцветает, уже богат розовыми водяными лилиями.

Эти цветы прячутся под своей крупной листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под нее.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике расцвели розовые водяные лилии (кувшинки розовые).

Соответствующие фото обнародованы на странице заповедника в Facebook. 

"Пока наши ученые спорят между собой о естественности происхождения этого растения на территории заповедника - наслаждайтесь ее нежностью и красотой", - написали на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Пользователи в комментариях отмечают, что эти цветы прячутся под своей большой листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под него.

Ранее команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade под брендом "Атомик".

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Все по теме:

Экология, Цветы, Заповедник, Чернобыль, Лилии, Лилия, Чернобыльский заповедник, Розовые лилии.
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