В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии

Новости экологии:Чернобыльский заповедник постепенно расцветает, уже богат розовыми водяными лилиями.

Эти цветы прячутся под своей крупной листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под нее.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике расцвели розовые водяные лилии (кувшинки розовые).

Соответствующие фото обнародованы на странице заповедника в Facebook.

"Пока наши ученые спорят между собой о естественности происхождения этого растения на территории заповедника - наслаждайтесь ее нежностью и красотой", - написали на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Пользователи в комментариях отмечают, что эти цветы прячутся под своей большой листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под него.

Ранее команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade под брендом "Атомик".