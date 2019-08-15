Ученые обнаружили частицы микропластика на Северном полюсе

Новости экологии:Оказалось, что частицы микропластика могут переноситься атмосферой на огромные расстояния.

Ученые из Института Альфреда Вегенера обнаружили частицы микропластика в Арктике — они попадают в незаселенные человеком области вместе со снегом. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

За последние несколько лет частицы микропластика неоднократно обнаруживались в морской воде, пресной питьевой воде и даже в организме животных. Однако эти частицы попадают и в труднодоступные регионы — такие, как Арктика и Альпы, которые представляют собой почти незаселенные территории.

В ходе исследования ученые выяснили, что частицы микропластика могут переноситься атмосферой на огромные расстояния и впоследствии вымываются из осадками — в частности, снегом.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи проанализировали размер и вес частиц, найденных в Арктике — оказалось, что их параметры совпали с микропластиком, содержащимся в воде и почвах средних широт.

По аналогии с пластиком пыль из Сахары может покрывать расстояния 3,5 тыс. км, достигая северо-восточной Атлантики, говорится в исследовании.