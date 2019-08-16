В США прошел "пластиковый дождь"

Новости экологии:Геологи обнаружили первые дожди из пластика в США.

Геологическая служба США обнаружила следы дождей с частицами пластика в Скалистых горах. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование американских властей.

Следы пластика были обнаружены во время исследования образцов дождевой воды на предмет загрязнения ее азотом. Оказалось, что в 90% всех проб дождевой воды на восьми участках в Скалистых горах обнаружились частицы микропластика.

Частицы микропластика были обнаружены не только на территориях, где живут люди, но и в труднодоступных местах Скалистых гор. Например, на вершине горы на высоте 3 159 м над уровнем моря.

В основном дождь приносил в национальный парк Роки-Маунтин, который также вошел в территорию исследования, синтетические нити из микроволокна.