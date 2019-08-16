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Пятница, 16.08.2019
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В США прошел "пластиковый дождь"
В США прошел "пластиковый дождь"

В США прошел "пластиковый дождь"

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В США прошел "пластиковый дождь"
04:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Геологи обнаружили первые дожди из пластика в США.

Геологическая служба США обнаружила следы дождей с частицами пластика в Скалистых горах. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование американских властей.

Следы пластика были обнаружены во время исследования образцов дождевой воды на предмет загрязнения ее азотом. Оказалось, что в 90% всех проб дождевой воды на восьми участках в Скалистых горах обнаружились частицы микропластика.

Частицы микропластика были обнаружены не только на территориях, где живут люди, но и в труднодоступных местах Скалистых гор. Например, на вершине горы на высоте 3 159 м над уровнем моря.

Ученые обнаружили частицы микропластика на Северном полюсе

В основном дождь приносил в национальный парк Роки-Маунтин, который также вошел в территорию исследования, синтетические нити из микроволокна.

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Пластик, Скалистые горы, Микропластик, Загрязнение окружения.
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