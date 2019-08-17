Скачать
Суббота, 17.08.2019
В ОПУ опровергли слухи о принудительном участии бюджетников в мероприятиях на День Независимости
В ОПУ опровергли слухи о принудительном участии бюджетников в мероприятиях на День Независимости
В Минздраве отреагировали на обыски в Институте рака
В Минздраве отреагировали на обыски в Институте рака
Десна и Колос расписали нулевую ничью в Чернигове
Десна и Колос расписали нулевую ничью в Чернигове
Samsung Galaxy M: чего ожидать от новой линейки смартфонов
Samsung Galaxy M: чего ожидать от новой линейки смартфонов

Глобальное потепление уничтожает популяцию лосося на Аляске

Глобальное потепление уничтожает популяцию лосося на Аляске
20:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости экологии:Ученые сообщают что температура воды на Аляске побила температурный рекорд.

На Аляске из-за высокой температуры воды массово гибнет популяция лосося. 

"На Аляске этим летом беспрецедентно тепло, тепловой стресс убивает лосося в большом количестве ", - говорится в сообщении CNN.

Ученые отслеживают температуру воды у южных берегов Аляски с 2002 года. Они никогда раньше не фиксировали температуру свыше +24,4 °С. Но 7 июля на основном маршруте лосося на западной стороне залива Кука столбик термометра достиг отметки +27,6°С. 

В конце июля директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон вместе с группой ученых отправилась в экспедицию по реке Коюкук проверить масштабы гибели лосося. Ученые насчитали 850 мертвых лососей во время нереста. Хотя, по их оценкам, реальное количество, вероятно, может быть в десять раз больше. 

В США прошел "пластиковый дождь"

Ученые считают, что теплые температуры влияют на лосося различным образом, в зависимости от потока. "Физиологически рыба не может получить кислород, который проходит сквозь ее живот", — говорит научный директор группы Cook Inletkeeper Сью Мажет. В других местах штата у лосося «не было энергии для нереста и он умер со здоровыми икринами в животе".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Глобальное потепление, Аляска, Лосось, Стефани Куинн-Дэвидсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
02 Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Что случится с нашей планетой в случае ядерной войны: ответ ученых
04 В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери
05 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Москве: силовики начали задержания
Протесты в Москве: силовики начали задержания
&quot;Помощнику&quot; Грымчака избрали меру пресечения
"Помощнику" Грымчака избрали меру пресечения
&quot;Киевавтодор&quot; начал капитальный ремонт улицы Пушкинской
"Киевавтодор" начал капитальный ремонт улицы Пушкинской
Яблочный Спас 2019: какие блюда можно приготовить в этот день
Яблочный Спас 2019: какие блюда можно приготовить в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь