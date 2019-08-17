Глобальное потепление уничтожает популяцию лосося на Аляске

Новости экологии:Ученые сообщают что температура воды на Аляске побила температурный рекорд.

На Аляске из-за высокой температуры воды массово гибнет популяция лосося.

"На Аляске этим летом беспрецедентно тепло, тепловой стресс убивает лосося в большом количестве ", - говорится в сообщении CNN.

Ученые отслеживают температуру воды у южных берегов Аляски с 2002 года. Они никогда раньше не фиксировали температуру свыше +24,4 °С. Но 7 июля на основном маршруте лосося на западной стороне залива Кука столбик термометра достиг отметки +27,6°С.

В конце июля директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон вместе с группой ученых отправилась в экспедицию по реке Коюкук проверить масштабы гибели лосося. Ученые насчитали 850 мертвых лососей во время нереста. Хотя, по их оценкам, реальное количество, вероятно, может быть в десять раз больше.

Salmon die from global warmingpic.twitter.com/VTg5MvsWnn — Seref Sezgin (@SEREF737) August 16, 2019

Ученые считают, что теплые температуры влияют на лосося различным образом, в зависимости от потока. "Физиологически рыба не может получить кислород, который проходит сквозь ее живот", — говорит научный директор группы Cook Inletkeeper Сью Мажет. В других местах штата у лосося «не было энергии для нереста и он умер со здоровыми икринами в животе".