От проглатывания пластиковых отходов умер всемирно известный дюгонь Мириам

Экспертизу, которая раскрыла причины смерти, провели биологи. Они заботились о детеныше на имя Мариум после того, как нашли его возле берега Таиланда несколько месяцев назад. Вероятно, дюгонь остался без матери. Ветеринары и добровольцы выходили в море на каноэ, чтобы кормить Мариум, до 15 раз в день, а также проверяли ее здоровье.

Он стал популярным среди жителей и туристов, когда в социальных сетях появились фото и видео биологов, которые обнимали его и кормили молоком и водорослями.

По словам генерального директора Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Джатупорн Буруспат, на прошлой неделе Мариум был найден с травмами, которые могли появиться вследствие преследования и нападения со стороны самца дюгоня. Его доставили на лечение в бассейн на острове Либонг в провинции Краби. Но сегодня появилось сообщение о его смерти.

Вскрытие показало большое количество пластиковых отходов в кишечнике Мариум, которые привели к гастриту и заражения крови.

В соцсетях выражают сожаление по поводу гибели животного.

"Прощай, маленькая принцесса, Мариам! Ты была суперзвездой #conservation. Очень больно смотреть, как ты умираешь из-за презрения людей к окружающей среде. Все мы виноваты, поскольку каждый пластиковый пакет, мелочь, бутылка где-то убивают животное", - написали в Twiiter из университета Prince of Songkla.

Good bye little princess Marium! You were #conservation superstar.

It's heartbreaking to see you die by the people's neglect towards environment. We are all guilty, as each thrown #Plastic bag, straw, bottle is killing an animal somewhere#saynotoplastic #Dugong #plasticpollution pic.twitter.com/ejRWceKSJE

— Seaweed and Seagrass Research Unit (@SSRU_PSU) August 17, 2019