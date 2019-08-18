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От проглатывания пластиковых отходов умер всемирно известный дюгонь Мириам

От проглатывания пластиковых отходов умер всемирно известный дюгонь Мириам
16:19 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Twitter

Новости экологии:Восьмимесячный дюгонь умер от проглатывания пластиковых отходов и шока.

Экспертизу, которая раскрыла причины смерти, провели биологи. Они заботились о детеныше на имя Мариум после того, как нашли его возле берега Таиланда несколько месяцев назад. Вероятно, дюгонь остался без матери. Ветеринары и добровольцы выходили в море на каноэ, чтобы кормить Мариум, до 15 раз в день, а также проверяли ее здоровье.

Он стал популярным среди жителей и туристов, когда в социальных сетях появились фото и видео биологов, которые обнимали его и кормили молоком и водорослями.

По словам генерального директора Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Джатупорн Буруспат, на прошлой неделе Мариум был найден с травмами, которые могли появиться вследствие преследования и нападения со стороны самца дюгоня. Его доставили на лечение в бассейн на острове Либонг в провинции Краби. Но сегодня появилось сообщение о его смерти.

Вскрытие показало большое количество пластиковых отходов в кишечнике Мариум, которые привели к гастриту и заражения крови.

В соцсетях выражают сожаление по поводу гибели животного.

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"Прощай, маленькая принцесса, Мариам! Ты была суперзвездой #conservation. Очень больно смотреть, как ты умираешь из-за презрения людей к окружающей среде. Все мы виноваты, поскольку каждый пластиковый пакет, мелочь, бутылка где-то убивают животное", - написали в Twiiter из университета Prince of Songkla.

В Южном Таиланде осталось всего 250 дюгоней.

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Таиланд, Смерть, Пластиковые отходы, Альманах-2019, дюгонь, Дюгонь Мириам, Джатупорн Буруспат.
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