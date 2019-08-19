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В Исландии почтили память ледника, который исчез из-за изменений климата

В Исландии почтили память ледника, который исчез из-за изменений климата
01:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости экологии:В Исландии объявили "мертвым" ледник, который исчез из-за глобального потепления.

В Исландии почтили память первого исландского ледника, который растаял из-за изменения климата. Ледник Окйокулль официально объявили «умершим» в 2014 году, когда он стал слишком маленьким, пишет BBC. В

церемонии почтения памяти ледника приняли участие премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон, а также бывшая президент Ирландии Мэри Робинсон. Участники церемонии установили табличку на вулкане, где некогда располагался ледник.

«Ок – первый исландский ледник, который потерял свой статус ледника. Как ожидается, в следующие 200 лет такая же судьба ждет все наши ледники. Этот монумент – чтобы подтвердить, что мы знаем, что происходит и что надо сделать. Только ты знаешь, мы сделаем это», – говорится в послании.

Гренландия установила рекорд по таянию ледников: 12,5 млрд тонн льда за день

В 2018 году Межправительственная панель по изменению климата предупредила, что при сохранении текущего уровня выбросов диоксида углерода Земля может нагреться на 1,5 градуса по Цельсию в ближайшие десятилетия. Согласно отчету, поверхность Земли уже нагрелась на один градус – этого оказалось достаточно, чтобы поднять уровень океанов и спровоцировать таяние ледников, смертоносные ураганы, наводнения и засухи.

При сохранении таких темпов, считают ученые, температура может вырасти в конце концов на 3-4 градуса, что сделает планету непригодной для жизни людей. 

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Ученые, Ледник, Глобальное потепление, Исландия, Изменения Климата.
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