Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии

Новости экологии:Повышение температуры сделает океанические волны у 50% береговых линий по всему миру мощнее и длиннее.

Повышение глобальной температуры на 2 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем сделает океанические волны вдоль 50% береговых линий по всему миру мощнее и длиннее. Это и, как следствие, разрушению расположенных на ней построек и инфраструктуры. К такому выводу пришли ученые из Университета Санта-Круз, исследование которых опубликовано в журнале Nature.

К концу столетия рост уровня моря на 0,5 м приведет к затоплению 500 прибрежных городов — это затронет 1,5 млрд человек во всем мире. В результате этих изменений полностью исчезнет Кирибати — страна в Тихом океане.

Однако затопление — не единственное последствие повышения глобальной температуры для населенных пунктов, расположенных вблизи береговой линии. В новом исследовании ученые выяснили, что повышение уровня Мирового океана также приведет к изменению размеров волн на 50% площади береговых линий.

Исследователи подсчитали, что менее 5% мировой береговой линии подвержены риску увеличения высоты волн. К ним относятся южные побережья Австралии и участки тихоокеанского побережья Южной и Центральной Америки. С другой стороны, уменьшение высот волн, прогнозируемое для 15% побережий, также может изменить прибрежные системы.