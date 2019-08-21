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Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии

Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии
22:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Повышение температуры сделает океанические волны у 50% береговых линий по всему миру мощнее и длиннее.

Повышение глобальной температуры на 2 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем сделает океанические волны вдоль 50% береговых линий по всему миру мощнее и длиннее. Это и, как следствие, разрушению расположенных на ней построек и инфраструктуры. К такому выводу пришли ученые из Университета Санта-Круз, исследование которых опубликовано в журнале Nature.

К концу столетия рост уровня моря на 0,5 м приведет к затоплению 500 прибрежных городов — это затронет 1,5 млрд человек во всем мире. В результате этих изменений полностью исчезнет Кирибати — страна в Тихом океане.

Однако затопление — не единственное последствие повышения глобальной температуры для населенных пунктов, расположенных вблизи береговой линии. В новом исследовании ученые выяснили, что повышение уровня Мирового океана также приведет к изменению размеров волн на 50% площади береговых линий.

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Исследователи подсчитали, что менее 5% мировой береговой линии подвержены риску увеличения высоты волн. К ним относятся южные побережья Австралии и участки тихоокеанского побережья Южной и Центральной Америки. С другой стороны, уменьшение высот волн, прогнозируемое для 15% побережий, также может изменить прибрежные системы.

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Экология, Затопление, Потепление, Волны, Повышение температуры.
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