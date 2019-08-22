Борьба с глобальным потеплением: коров предложили кормить водорослями

Новости экологии:Коров предложили кормить водорослями Asparagopsis taxiformis для снижения выработки метана в их желудках. Так ученые борются с изменением климата.

Биологи из Университета Саншайн-Кост предложили кормить коров живыми морскими водорослями розового цвета Asparagopsis taxiformis для снижения выработки метана в их желудках. Об этом пишет ScienceAlert.

Растущие в умеренных тропических водах водоросли Asparagopsis taxiformis практически на нет сводят естественный процесс образования метана в желудках у коровы, который они отрыгивают в атмосферу Земли. Добавление в корм коров Asparagopsis taxiformis на уровне 2% от его объема позволят полностью избавиться от метана.

Ученые с 2014 года анализировали 20 различных видов тропических макроводрослей для изучения их влияния на выработку метана. Оказалось, что Asparagopsis taxiformis позволяет снизить этот процесс на 98,9% за 72 часа.

Ученые отмечают, что уровень загрязнения атмосферы Земли метаном от коров совсем не большой, по сравнению с другими причинами. Однако биологи надеются использовать каждую возможность для снижения последствий изменения климата.