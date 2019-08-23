На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена

Новости экологии:Бактерии помогли вырастить растения в непригодной для сельского хозяйства соленой почве.

Исследователи из Университета Бригама Янга разработали метод, который позволит выращивать растения в слишком соленой — то есть непригодной для сельского хозяйства — почве. Описание открытия опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.

Большая часть почвы в мире уже стала слишком соленой для сельского хозяйства. При этом ныне используемые пахотные земли активно засаливаются в результате постоянных циклов орошения/испарения.

Чтобы найти решение этой проблемы, исследователи изучили три вида растений-галофитов, которые способны расти даже в очень соленой почве благодаря бактериям, живущим на их корнях. Ученые поместили измельченные корни растений в чашку Петри, вырастили бактерии и изучили их свойства.

Затем исследователи поместили микробы в водный раствор и нанесли его на семена люцерны.

После этого обработанные семена на некоторое время оставили в водном растворе с однопроцентной концентрацией хлорида натрия — такое количество соли должно было остановить прорастание семян. Однако бактерии с растений-галофитов помогли люцерне прорасти и выбросить листья.