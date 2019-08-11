Ученые отправили на МКС 18 штаммов бактерий

Новости науки:На МКС астронавты начали эксперимент, который позволит узнать, можно ли добывать полезные ископаемые не на Земле.

На Международной космической станции (МКС) астронавты начали эксперимент, который позволит выяснить, как специальные виды бактерии будут добывать полезные ископаемые в невесомости и при имитации гравитации Марса. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Исследователи запустили на МКС серию миниатюрных реакторов, которые позволят вырастить бактерии — они могут извлекать ресурсы из горных пород на Земле. Эксперимент под названием BioRock позволит выяснить, могут ли они делать то же самое делать в космосе, и изменятся ли способности этих организмов в условиях низкой гравитации.

На Земле эти микробы уже помогают людям извлекать такие металлы, как медь, железо и золото из пород или отходов горнодобывающей промышленности. Они обладают способностью создавать биопленки, и выделять кислоты, которые способствуют высвобождению металлов. Чарльз Кокелл, астробиолог Эдинбургского университета и главный исследователь проекта Biorock, объяснил, что если человечество будет использовать их для добычи пород на Марсе, то это уменьшит потребность в транспортировке веществ с Земли.

"Понимание того, как микробы взаимодействуют, растут и извлекают элементы с поверхности породы в условиях микрогравитации покажет нам, влияет ли низкая гравитация на способность микроорганизмов прикрепляться к поверхности породы. Еще мы узнаем могут ли они помочь добыть породы не на Земле", — добавил он.

Для эксперимента выбрали три вида бактерий. Теперь, когда они находятся на орбите, астронавты выращивают их на небольших плитах горной породы внутри биореакторов размером примерно 10 сантиметров. Часть из них имитирует гравитацию Земли, часть — марсианскую гравитацию и лунную гравитацию. Затем биореакторы вернут на Землю, где ученые сделают выводы из эксперимента.