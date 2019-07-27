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NASA: космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

NASA: космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС
20:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости технологии: Выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon в субботу успешно состыковался с МКС.

Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony в 19:01. Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Ник Хейг.

Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс стыковки осуществлялся по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,3 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, на МКС доставлен американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt при содействии NASA. Его планируется использовать в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов. Между тем на борту МКС уже используется космический биопечатник российской лаборатории 3D Bioprinting Solutions, совершивший ряд опытов по 3D-печати живыми клетками в условиях микрогравитации.

Как сообщалось, грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей 26 июля с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 18-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

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Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель. 20 августа он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

Коммерческие полеты "грузовиков" Cargo Dragon компании SpaceX осуществляются с 2012 года. Один из их окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX имеет контракт с NASA на 20 запусков "грузовика" на сумму $2 млрд.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также астронавта ESA Луки Пармитано.

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НАСА, МКС, SpaceX, Илон Маск, Cargo Dragon.
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