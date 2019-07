NASA: космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony в 19:01. Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Ник Хейг.

Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс стыковки осуществлялся по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,3 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, на МКС доставлен американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt при содействии NASA. Его планируется использовать в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов. Между тем на борту МКС уже используется космический биопечатник российской лаборатории 3D Bioprinting Solutions, совершивший ряд опытов по 3D-печати живыми клетками в условиях микрогравитации.

We captured the #Dragon! At 9:11am ET, @AstroHague and @Astro_Christina use the @Space_Station’s robotic arm, Canadarm2, to grab @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle while our orbiting laboratory was traveling more than 267 miles over southern Chile. Details: https://t.co/XpYAUMZfLJ pic.twitter.com/MR19yEkzLx

— NASA (@NASA) July 27, 2019