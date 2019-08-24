В атмосфере значительно увеличилось количество углерода: причина

Новости экологии:Космическое агентство НАСА опубликовало снимки Земли, полученные с помощью инфракрасного устройства Atmospheric Infrared Sounder (AIRS).

На кадрах можно увидеть увеличение количества угарного газа в атмосфере Земли из-за пожаров в лесах Амазонки.

НАСА собрало новые данные с прибора для измерения уровня угарного газа в атмосфере (AIRS) на высоте 5 500 метров над уровнем моря. AIRS, который находится на борту спутника Aqua, измеряет "температуру и влажность воздуха, высоту и количество облаков, концентрации парниковых газов и многие другие атмосферные явления". Согласно его данным, пожары привели к выбросам углерода на 20% выше нормы.

Для упрощения данных, НАСА создало анимацию, где кадры указывают на показатели углерода в течение трех дней. Зеленый цвет указывает на концентрацию углерода в 100 миллиардных долей, желтый — 120 долей, темно-красный желтый — более 120 долей, а темно-красный — порядка 160 долей.

Углерод — серьезный загрязнитель воздуха, который может перемещаться на большие расстояния и находиться в атмосфере около месяца. Хотя AIRS оценила содержание углерода на относительно большой высоте, в НАСА отметили, что сильные ветры могут перенести их ниже, где это может повлиять на качество воздуха.

Летом 2019 года ученые зафиксировали почти 85 тыс. очагов лесных пожаров в тропических лесах Амазонки. Это почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года, а их площадь увеличилась на 83% — до 3,5 млн км.