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Лесные пожары в Канаде и России вызывают климатическое нагревание Земли

Лесные пожары в Канаде и России вызывают климатическое нагревание Земли
14:32 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Частые и масштабные пожары приводят до увеличения производительности углекислого газа, который нагревает планету.

В 2014 году группа исследователей отправилась в тайгу Канады, чтобы разжечь экспериментальные костры для исследования влияния лесных пожаров на глобальный цикл углерода. К сожалению им не удалось выполнить свою миссию. Потому что пожарные, которые должны были помогать ученым, уже были заняты огнем, охватившим территорию размером с Бельгию.

Тот сезон лесных пожаров был одним из самых жёстких в регионе, который входит в более широкую бореальную экосистему, окутывающую субарктические территории Северного полушария Земли.

Благодаря голодным на углерод почве и торфяникам, которые она содержит, такие леса покрывают около 10% земной суши, но при этом сохраняют в себе треть углерода на планете. Согласно новому исследованию влияния лесных пожаров в Канаде 2014 года, теперь эти захороненные залежи углерода в опасности. Пожары становятся более масштабными и случаются все чаще. Поэтому они превращают тайгу из поглотителя углерода в крупнейший источник его выбросов.

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Большая часть углерода в таких экосистемах консервируется не в деревьях, а в почвах под ними. В холодных и часто заболоченных ландшафтах тайги организмы, которые живут в почвах, не способны "есть" мертвую органическую материю с такой же скоростью, как и в более сухом климате. Это позволяет почвам аккумулировать углерод тысячелетиями, превращая экосистему тайги в наиболее важный инструмент поглощения в мире.

Лесные пожары чаще всего начинаются из-за молнии. Они прерывают процесс накопления углерода сжиганием деревьев и верхних слоях органического грунта. Во время горения последнего выделяется в три раза больше углекислого газа, чем при сгорании самих деревьев.

В рамках природного цикла потерянный углерод снова поглощается новыми деревьями, которые высасывают его из атмосферы для собственного роста. Может пройти много десятилетий, прежде чем все количество вещества, которое было высвобождено во время пожара, снова будет поглощено экосистемой. И при условии, что период между двумя пожарами будет длиннее, чем время, нужное на высасывание всего высвободившегося углерода, тайга остается главным инструментом поглощения вредных газов.

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Но, собрав образцы с более чем 200 мест, ученые обнаружили, что более четверти деревьев, которые сгорели в Канаде в 2014 году, были 60-летними. А этого периода не достаточно для очищения атмосферы. Ранее в канадской тайге между пожарами проходило столетие или два.

Используя углеродный анализ, ученые обнаружили, что почти на половине территории, на которой в 2014 году произошел пожар, было выделено больше углерода, чем поглощено после предыдущего пожара в 1960-х годах. Другими словами, интервал между пожарами был слишком коротким. Кроме того, в 2014-м сгорели верхние слои почвы, в которых хранился углерод, накопленный до 1960-х годов. Таким образом, это место в канадской тайге превратилось из поглотителя вредных веществ в источник. Издание отмечает, что это касается не только лесов Канады или Северной Америки. Такие же процессы наблюдаются также в России, Китае и других полярных регионах, покрытых экосистемой тайги.

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Пожар, Россия, Канада, Земля, Лес, Глобальное потепление, Климат.
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