Напечатанные коралловые рифы: технология, которая разнообразит подводную экосистему

Новости экологии:Исследователи восстанавливают коралловые рифы с помощью 3D печати.

Исследователи из Израильского технологического института и Университета Бар-Илан совместно создают систему по восстановлению коралловых рифов по всему миру с помощью 3D печати. Так они могут изготовить искусственные коралловые структуры, которые не восприимчивы к изменению среды и температуры воды.

Системы коралловых рифов постоянно уничтожаются во всем мире. Новая технология, применяемая в настоящее время на побережье Эйлата в Израиле, поможет восстановить разнообразие подводных экосистем, внедрив промышленные сооружения в системы, которые становятся неспособными к регенерации.

Коралловые рифы исчезают по многим причинам, вызванным как естественными, так и антропогенными причинами. В основном — из-за перегрева воды в результате изменения климата, которые достигают рифов.

Напечатанные 3D рифы могут имитировать естественные формы, привлекающие различные виды рыб, которые будут использовать эти искусственные структуры в качестве мест проживания.

В 3D-принтере используется полимолочная кислота, биоразлагаемый и биологически активный биопластик из кукурузы, маниоки или сахарного тростника. Для производства кораллов принтер устанавливается в воду.