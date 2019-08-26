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Стоп глобальному потеплению: найдены "полезные" молекулы, замедляющие изменения климата

Стоп глобальному потеплению: найдены "полезные" молекулы, замедляющие изменения климата
15:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay.com

Новости экологии:Эти молекулы образуются при разложении диметилсульфонопропионата (ДМСФ), с помощью которого морские организмы регулируют осмотическое давление внутри своих клеток.

Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона. Слабый запах ДМС сопровождает скопления планктона, привлекая к нему животных. 

На воздухе ДМС быстро окисляется до небольших, содержащих серу молекул, а те — благодаря волнам и ветру — легко переходят в аэрозоль. Их мелкие частички служат центрами конденсации, усиливая образование облаков и способствуя понижению температуры. Впрочем, авторы новой статьи, опубликованной в журнале Nature Microbiology, считают, что мы сильно недооцениваем влияние этой "полезной" молекулы на климат Земли. 

Считается, что производителями ДМСФ и ДМС выступают лишь планктонные водоросли, выдающие около 6,6 миллиарда тонн в год. Однако Джонатан Тодд (Jonathan Todd) и его коллеги обнаружили, что источниками ДМС могут служить и бактерии, живущие в прибрежных и придонных осадочных породах. Действительно, в проанализированных учеными пробах содержание ДМСФ оказалось в тысячи раз выше, чем в морской воде. 

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По их оценкам, каждый грамм такой придонной "грязи" может содержать сотни миллионов производящих ДМСФ бактерий. Это означает, что существующие подсчеты глобального оборота ДМСФ и ДМС сильно — возможно, на порядки — занижены, а с ними занижено и влияние, которое оказывают они на климат.

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Все по теме:

Бактерии, Экология, Земля, Глобальное потепление, Молекулы, диметилсульфид.
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