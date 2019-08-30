В четыре раза больше: спутниковые данные показывают резкое увеличение пожаров в Амазонке

Новости экологии:Число пожаров в лесах Амазонки увеличилось до 3951, что в четыре раза больше, чем в августе 2018 года.

Данные, собранные спутником ESA Copernicus, показали почти четырехкратное увеличение численности пожаров в лесах Амазонки с августа 2018 года по август 2019 года. Об этом говорится в сообщении ESA.

Будучи крупнейшим в мире тропическим лесом, Амазонка играет очень важную роль в формировании кислорода на Земле. Всего этот лес производит до 20% кислорода планеты. На этой территории длится сухой сезон с июля по октябрь, достигая своего пика в конце сентября — в самый пожароопасный период.

Летом 2019 года ученые зафиксировали почти 85 тыс. очагов лесных пожаров в тропических лесах Амазонки. Это почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года, а их площадь увеличилась на 83%.

Пожары в Амазонке возникают не только из-за природных причин — их также поджигают местные фермеры, чтобы освободить себе землю для создания полей. В итоге пожары уже занимают площадь до 3,5 млн км, а дым распространился на тысячи километров от мест возгорания.

Согласно данным, собранным спутником Copernicus в период с 1 по 24 августа, в дельте Амазонки бушевало 3951 пожар. Это почти в четыре раза больше, чем за тот же период в 2018 году, когда было зарегистрировано 1118 пожаров.