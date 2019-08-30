Надежда есть: в США родился единственный в мире искусственно зачатый белый носорог

Новости экологии:Уточним, что последний самец этого вида умер год назад.

В калифорнийском зоопарке родился первый в Северной Америке южный белый носорог, зачатый при помощи искусственного оплодотворения.

Специалисты говорят, что это важный шаг на пути к восстановлению популяции северных белых носорогов. В мире их осталось всего два, и это самки. Последний самец этого вида умер год назад.

Южных носорогов осталось около 18 тысяч, однако и их популяция стремительно сокращается из-за браконьерства.

Ученые надеются, что носорог Виктория станет одной из шести суррогатных матерей южных белых носорогов, которые в ближайшие 10-20 лет смогут выносить и вскормить детенышей северных белых носорогов, зачатых из пробирки.