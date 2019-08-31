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Суббота, 31.08.2019
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Раньше уровень моря был выше: исследование
Раньше уровень моря был выше: исследование

Раньше уровень моря был выше: исследование

Раньше уровень моря был выше: исследование
15:08 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Международная группа ученых из США и Испании изучила данные о сохранившихся спелеотемах в пещерах Арта на острове Майорка.

По их данным, более трех миллионов лет назад, когда температура Земли была на два-три градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, уровень моря был на 16 метров выше, чем сейчас.

Анализ залежей из пещеры Арта на острове Майорка в западной части Средиземного моря позволил получить данные об уровне моря, которые послужат основой для будущих исследований и создания моделей с прогнозами повышения уровня моря, говорят ученые.

Проект был сосредоточен на отложениях пещер — спелеотемах. Они образовались в прибрежных пещерах во время затоплений из-за повышения уровня моря.

Ученые обнаружили, проанализировали и интерпретировали шесть геологических формаций, которые они нашли на высотах от 22,5 до 32 метров. Анализ 70 образцов позволил выяснить, что они образовались от 4,4 до 3,3 млн. лет до настоящего времени — в эпоху плиоцена. Возраст исследователи определили с помощью радиометрических данных.

Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии 

Исследование также показало, что в этот период средний уровень моря был на 16,2 метра выше, чем сейчас. Это означает, что даже если уровень углерода в атмосфере будет таким же, как сейчас, средний уровень моря, по всей вероятности, все равно повысится.

"Мы можем использовать знания, полученные о теплых периодах в прошлом. Они нужны для прогнозирования реакции ледникового покрова на нынешнее глобальное потепление", — отметил профессор кафедры геонаук ФС США Богдан Онак.

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Исследование, Экология, Море, Уровень моря.
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