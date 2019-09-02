Обрушившийся на США ураган "Дориан" сняли на видео с борта МКС (Видео)

Новости экологии:Видео сделано с борта МКС, с расстояния 420 километров от Земли.

На побережье Соединенных Штатов неумолимо — со скоростью 300 километров в час — надвигается мощнейший ураган "Дориан". Он уже достиг высшей, катастрофической категории по шкале Саффира — Симпсона и может стать мощнейшим за последнее десятилетие, заявил Дональд Трамп.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, к юго-восточному побережью Америки "Дориан", зародившийся в Атлантическом океане, доберется на этой неделе, а сегодня вечером достигнет полуострова Уэст-Палм-Бич (Флорида).

Пока что эвакуация объявлена в Южной Каролине и близких к океану округах Джорджии и Флориды. Она начнется через несколько часов и коснется в общей сложности 1,4 миллиона местных жителей. В нескольких штатах действует режим чрезвычайной ситуации.

Вчера вечером "Дориан" обрушился на Багамы. Кадры этого мощнейшего и катастрофического зрелища опубликованы на официальном ютьюб-канале NASA.

Как сообщают СМИ, в результате удара стихии затоплено большинство населенных пунктов, дома разрушены, а поваленные деревья перегородили дороги. По предварительным данным, погиб семилетний мальчик, его сестра числится пропавшей без вести.