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В Берлинском зоопарке впервые родились панды-двойняшки (Фото)

В Берлинском зоопарке впервые родились панды-двойняшки (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Twitter

Новости экологии:Шестилетняя панда Менг Менг родила близнецов в зоопарке Берлина.

Это рождение панд в Германии стало первым за всю историю страны, сообщила пресс-служба столичного зоопарка в понедельник, 2 сентября, передает Deutsche Welle.

Менг Менг родила панд-близнецов еще 18 августа. В 18:54 на свет появился первый детеныш. После рождения новоиспеченная мать сразу положила детеныша аккуратно себе на живот и начала греть его большими лапами, своим теплым дыханием и мягким мехом. Однако времени для отдыха у молодой мамы оказалось немного, потому что уже в 19:42 зоопарк пополнился второй пандочкой.

Детеныши панды родились с весом в 136 и 186 граммов. Их пол пока неизвестен, сотрудники зоопарка и ветеринары узнают о нем в течение следующих недель.

"Менг Менг и ее двое детенышей хорошо пережили роды", - приводит пресс-служба зоопарка слова ветеринара.

"Хотя она впервые стала мамой, панда хорошо заботится о своем потомстве. После рождения детеныши должны пить молоко примерно каждые два-три часа. Также очень важно, чтобы мама постоянно держала их в тепле", - добавил ветеринар.

Сразу после рождения младенцы панды не похожи на своих взрослых родителей. Медвежата рождаются розового цвета с белым пухом. Мама и малыши пока отдыхают и набираются сил. В ближайшее время посетители зоопарка не смогут с ними познакомиться.

Тем временем папа близнецов 9-летний Цзяо Цен ест бамбук и хорошо отдыхает в своем саду. Самцы панды не принимают участия в выращивании детенышей.

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Отмечается, что эксперты зоопарка и Института исследований зоопарка и дикой природы Лейбница смогли установить беременность Менг Менг только за неделю до родов с помощью УЗИ.

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Зоопарк, Берлин, Фото, Менг Менг, Панды-двойняшки.
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