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Четверг, 05.09.2019
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Вблизи Японии обнаружили новый вид китов

Вблизи Японии обнаружили новый вид китов
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии:В Охотском море ученые нашли новый вид клюворылого кита. Длина взрослой особи — не более 7 метров.

Несмотря на то, что киты являются одними из самых больших существующих животных, ученым известны несколько их миниатюрных подвидов.

Несмотря на то, что киты являются одними из самых больших существующих животных, ученым известны несколько их миниатюрных подвидов.

Как пишет издание N+1, семейство клюворылых китов насчитывает два вида — северный плавун (Berardius bairdii), который живет в северной части Тихого океана и достигает 10−11 метров в длину, и южный плавун (Berardius arnuxii), который обитает в южной части Тихого океана и вырастает до 10 метров

Недавно ученые из Университета Хоккайдо опубликовали статью в журнале Scientific Reports, в которой они описали четыре туши китов, найденные у побережья японского острова Хоккайдо в Охотском море

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Эти киты были полностью черными и были не длиннее 6,9 метров. Оказалось, что новый вид был давно известен местным китобоям, которые в обиходе называли его куроцутикудзира. Такаси Мацуиси из Университета Хоккайдо впервые описал этот вид и назвал его Berardius minimus, что в переводе означает плавун малый.

Чтобы доказать принадлежность этого вида к роду плавунов — они провели анализ ДНК найденных особей. Экспертиза показала, что генетическая структура Berardius minimus немного отличается от его собратьев из северной и южной частей Тихого океана.

Исследователи говорят, что у побережья Японии может водиться еще один вид клюворылых китов-плавунов, которого местные китобои называют вороном (курасу). Но, не исключено, что это еще одно название уже описанного малого плавуна.

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Исследования, Экология, Ученые, Киты, Животные.
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