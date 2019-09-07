Двуглавую гремучую змею обнаружили в США: жуткие фото

Новости экологии:Ученые забрали змею на работу, обеспечили ее кровом и едой.

Герпетологи (ученые, изучающие пресмыкающихся) из американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую двуглавую змею.

Как отмечается, редкую 20-сантиметровую змею с двумя головами, двумя языками, с четырьмя глазами и одним телом нашли в лесу Дейв Шнайдер и его коллега (имя не указывается). Об этом сообщает ABC.

По словам Шнайдера, у рептилии возникнут сложности с выживанием в диких условиях. Она медленно передвигаются, тем самым становится легкой добычей для хищников. В связи с этим ученые забрали змею на работу, обеспечили ее кровом и едой.

Ранее сообщалось, что в Охотском море ученые нашли новый вид клюворылого кита. Длина взрослой особи - не более 7 метров.