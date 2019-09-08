Опасный уровень антибиотиков найден в реках 72 стран

Новости экологии:Согласно исследованиям, реки по всему миру загрязнены антибиотиками, которые превышают пороги экологической безопасности до 300 раз.

Группа исследователей из Йоркского университета в Великобритании проанализировала пробы из рек по всему миру. Согласно их данным, водоемы в 72 странах по всему миру загрязнены антибиотиками — это опасно как для экосистемы, так и для здоровья населения.

По данным исследования, реки по всему миру загрязнены антибиотиками, которые почти в 300 раз превышают пороговые значения экологической безопасности. Ученые обнаружили один или несколько распространенных антибиотиков в двух третях из 711 проб.

В десятках населенных пунктов концентрация препаратов, используемых для борьбы с бактериальными инфекциями у людей и скота, превышала уровни безопасности, установленные Альянсом AMR Industry Alliance, объединяющим более ста биотехнологических и фармацевтических компаний.

К примеру, количество ципрофлоксацина — препарата, который используют для лечения инфекций кишечника и мочевыводящих путей, превысил порог в 51 раз. В Бангладеше концентрации другого широко используемого антибиотика — метронидазола — в 300 раз превысили допустимые пределы.

Широкое распространение антибиотиков не только оказывает воздействие на дикую природу, но и усугубляет проблему устойчивости к препаратам.