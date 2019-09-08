Как очистить океан от пластика: ответ экологов

На протяжении последних пяти лет специалисты из проекта Ocean Cleanup Project трудились не покладая рук над своей новой системой очистки мусора на территории Тихого Океана – а точнее, на всем протяжении так называемого “Великого тихоокеанского мусорного пути”, который простирается на много сотен километров.
Проект был инициирован бывшим студентом инженером аэротехнологий Бойаном Слатом, который затем стал предпринимателем и загорелся идеей создать такую систему по очистке и уничтожению мусора – преимущественно пластика – которая бы позволила сохранить экологическую безопасность в Тихом океане. И ему это удалось после нескольких лет трудов.
Сегодня команда разработчиков оповестила общественность о том, что установка по очистке мусора была перевезена на территорию отдельно стоящей морской базы примерно в 500 км от берега Сан-Франциско, где ранее разработка собиралась по частям. Сам проект представляет собой конструкцию-станцию, обладающей примерно 600 метров в длину и управляемую при помощи силы ветров и потоков – примерно так она и притягивает к себе скопления мусора, преимущественно состоящего из пластика и эффективно его утилизирует.
Стоит отметить, что огромное количество пластика действительно представляет экологическую опасность для океанического биома и экосистемы, а потому Ocean Cleanup Project собрал такое большое внимание и финансирование. Пока что установка будет тестироваться на протяжении двух недель в данном участке океана, и если все будет отлично, то вскоре она будет перевезена в один из наиболее проблемных участков великого мусорного пути в Тихом океане. Впрочем, возможно, ей вначале понадобится кое-какое улучшение и предварительная диагностика.
Стоит отметить, что прогнозы разработчиков действительно оптимистичны – они отмечают, что установка сможет очищать до 50% общего скопления мусора в Тихом океане всего за пять лет, таким образом потенциально мы имеем дело с наиболее мощной установкой такого формата. Остается лишь дожидаться окончания предварительного тестирования и получения первых результатов, касающихся непосредственно возможности ее использования в самых критических условиях.