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Как очистить океан от пластика: ответ экологов

Как очистить океан от пластика: ответ экологов
20:03 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: pixabay

Новости экологии:Создана уникальная система очистки океана от пластикового мусора.

На протяжении последних пяти лет специалисты из проекта Ocean Cleanup Project трудились не покладая рук над своей новой системой очистки мусора на территории Тихого Океана – а точнее, на всем протяжении так называемого “Великого тихоокеанского мусорного пути”, который простирается на много сотен километров.

Проект был инициирован бывшим студентом инженером аэротехнологий Бойаном Слатом, который затем стал предпринимателем и загорелся идеей создать такую систему по очистке и уничтожению мусора – преимущественно пластика – которая бы позволила сохранить экологическую безопасность в Тихом океане. И ему это удалось после нескольких лет трудов.

Сегодня команда разработчиков оповестила общественность о том, что установка по очистке мусора была перевезена на территорию отдельно стоящей морской базы примерно в 500 км от берега Сан-Франциско, где ранее разработка собиралась по частям. Сам проект представляет собой конструкцию-станцию, обладающей примерно 600 метров в длину и управляемую при помощи силы ветров и потоков – примерно так она и притягивает к себе скопления мусора, преимущественно состоящего из пластика и эффективно его утилизирует.

Стоит отметить, что огромное количество пластика действительно представляет экологическую опасность для океанического биома и экосистемы, а потому Ocean Cleanup Project собрал такое большое внимание и финансирование. Пока что установка будет тестироваться на протяжении двух недель в данном участке океана, и если все будет отлично, то вскоре она будет перевезена в один из наиболее проблемных участков великого мусорного пути в Тихом океане. Впрочем, возможно, ей вначале понадобится кое-какое улучшение и предварительная диагностика.

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Стоит отметить, что прогнозы разработчиков действительно оптимистичны – они отмечают, что установка сможет очищать до 50% общего скопления мусора в Тихом океане всего за пять лет, таким образом потенциально мы имеем дело с наиболее мощной установкой такого формата. Остается лишь дожидаться окончания предварительного тестирования и получения первых результатов, касающихся непосредственно возможности ее использования в самых критических условиях.

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Океан, Мусор, Пластик.
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