В пару ничтожных пятен льда: крупнейший ледник Альп может растаять

Новости экологии:При повышении температуры на 4-8°C к 2100 году может исчезнуть крупнейший в Альпах ледник.

Самый крупный ледник в Альпах, Алечский ледник, при повышении температуры на 4-8°C к 2100 году почти полностью растает — и превратится "пару ничтожных пятен льда". К такому выводу пришли гляциологи из федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich).

За последние 55 лет — с 1961 по 2016 годы — ледники по всему миру потеряли более 9 трлн т льда. Самый серьезный удар пришелся на Аляску — регион потерял 3 трлн т льда. На втором месте находится Гренландия (1,237 трлн т), далее следуют Анды (1,208 трлн т). Арктические регионы России и Канады за тот же период потеряли более 1 трлн т льда каждый.

Ученые создали 3D-модель ледника применили к ней условия, согласно которым температура к 2100 году вырастет на 4-8°C по сравнению с доиндустриальными значениями. При грядущем объеме выбросов углекислого газа это достаточно реалистичный сценарий, отмечают гляциологи.

Dem grössten #Gletscher der Alpen setzt die #Klimaerwärmung sichtlich zu. ETH-Forscher haben nun berechnet, was vom #Aletschgletscher Ende Jahrhundert noch zu sehen sein wird. https://t.co/sek5CSqzAt pic.twitter.com/yiX7kqQvAc — ETH Zürich (@ETH) September 12, 2019

Моделирование показало, что даже если температура к концу вырастет на 2°C в соответствии с условиями Парижского соглашения, ледник к этому сроку потеряет до половины льда.

При повышении температуры на 4-8°C от ледника останется "пара ничтожных пятен". Даже при сохранении текущих климатических условий Алечский ледник к 2100 году уменьшится на треть.