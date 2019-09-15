"Животные - не ресурс!": в Антарктиде украинцы провели марш за права животных (Фото)

В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.
Мероприятие состоялось сегодня, 15 сентября, на станции "Академик Вернадский" в рамках "Всеукраинского марша за животных - 2019", который организовывает движение Uanimals.
Об этом сообщается на Facebook-странице UAnimals.
Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше. Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.
"Животные – не ресурс!" – написали полярники на плакатах.
Сегодня в 12:00 марш стартовал в 24 городах Украины. В Киеве все желающие могут присоединиться к маршу в парке Шевченко.