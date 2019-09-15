"Животные - не ресурс!": в Антарктиде украинцы провели марш за права животных (Фото)

Новости экологии:Сегодня, 15 сентября, в Антарктиде состоялось мероприятие по защите животных в дельфинариях и на притравочных станциях.

В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.

Мероприятие состоялось сегодня, 15 сентября, на станции "Академик Вернадский" в рамках "Всеукраинского марша за животных - 2019", который организовывает движение Uanimals.

Об этом сообщается на Facebook-странице UAnimals.

Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше. Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.

"Животные – не ресурс!" – написали полярники на плакатах.

Сегодня в 12:00 марш стартовал в 24 городах Украины. В Киеве все желающие могут присоединиться к маршу в парке Шевченко.