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Мир без деревьев: что может произойти

Мир без деревьев: что может произойти
22:22 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Что случится, если планета лишится всех деревьев.

В настоящее время на планете произрастает около 3 триллионов деревьев, которые общими усилиями обеспечивают нас необходимым количеством кислорода, древесины и даже пищи.

Вместе с тем, считается, что за время своего существования на планете люди успели вырубить более половины всей произраставшей на Земле растительности. Если представить, что оставшиеся деревья будут единовременно срублены, то человечество все же вымрет не сразу, так как в настоящее время в атмосфере планеты имеется небольшой запас кислорода.

Для того, чтобы человек смог выжить, ему необходима концентрация кислорода в воздухе приблизительно равная 17%. К счастью для нас, содержание кислорода в атмосфере Земли в настоящий момент равняется 21%. Иными словами, прежде чем мы с вами израсходуем весь необходимый кислород, должно пройти около 200 лет.

Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются

Несмотря на запас времени для того, чтобы все исправить, сразу же после исчезновения деревьев Земля начнет уничтожать человека. Резко участятся наводнения, произойдет крайне быстрая эрозия почв, которая приведет к гибели большинства сельскохозяйственных культур. Быстрое поступление воды в реки приведет к гибели большого количества растений и водных животных.

Сразу же после наводнений наступят засухи, результатом которых станет дефицит питьевой воды и резкое сокращение флоры и фауны планеты. Возможно ли выжить без деревьев? Возможно. Но не на очень долгий срок.

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Исследование, Планета, Деревья.
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