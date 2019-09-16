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Экоактивисты 20 сентября проведут масштабные протесты

Экоактивисты 20 сентября проведут масштабные протесты
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости экологии:Движение "Пятница ради будущего" призывает устроить мировую протестную акцию.

Сторонники молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), который призывает к защите климата, намерены 20 сентября устроить глобальную протестную акцию.

Об этом сообщает DW.

"Мероприятия ожидаются более чем в 2000 городах в 129 странах мира, следует из списка, опубликованного на сайте движения в воскресенье, 15 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Германии запланировано более 400 акций и демонстраций, которые, по замыслу организаторов, охватят десятки городов.

Экоактивисты протестуют на красной дорожке Венецианского фестиваля

Ранее экоактивисты призвали отказаться от производства в ФРГ электроэнергии с помощью угля к 2030 году, сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2035, а также полностью перейти на получение энергии из возобновляемых источников. Кроме этого, активисты считают, что в Германии еще до конца текущего года ввести экологический налог на выбросы парниковых газов.

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Экология, Fridays For Future, Экоактивисты.
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