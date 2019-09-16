Весили больше тонны: обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов

Новости экологии:Ученые обнаружили вымерших родственников вомбатов и коал.

Палеонтологи из Университета Монаша по окаменелостям восстановили облик и строение тела умершего родственника вомбатов и коал — Palorchestes azael. Представители вида весили больше тонны, а их локтевые суставы были неподвижны. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Palorchestes azael относятся к семейству палорхестов, в которое входят некоторые ныне живущие сумчатые — например, вомбаты и коалы. Крупные представители семейства жили в основном на юго-востоке Австралии и появились в эпоху олигоцена или 33,9 до 23 млн лет назад.

Исследователи изучали останки Palorchestes azael, который, согласно расчетам, весил около 500 кг. Однако крупнейшие представители вида могли весить больше тонны, считают исследователи.

Длина животного, останки которого изучали палеонтологи, составляла 2,5 м. В ходе изучения костей исследователи обнаружили, что локтевые суставы передних конечностей у травоядных были неподвижны — кости в нем были расположены под углом примерно 100° друг к другу.

Ученым не было известно ни одного сумчатого или плацентарного с подобным строением локтевых суставов, говорится в исследовании. Возможно, такие ограничения компенсировались очень подвижными плечевыми суставами.