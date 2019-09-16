Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Не только "минималка": с 1 января может подняться прожиточный минимум
Не только "минималка": с 1 января может подняться прожиточный минимум
В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020
В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Весили больше тонны: обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов
Обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов

Весили больше тонны: обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов

Весили больше тонны: обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов
18:06 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Ученые обнаружили вымерших родственников вомбатов и коал.

Палеонтологи из Университета Монаша по окаменелостям восстановили облик и строение тела умершего родственника вомбатов и коал — Palorchestes azael. Представители вида весили больше тонны, а их локтевые суставы были неподвижны. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Palorchestes azael относятся к семейству палорхестов, в которое входят некоторые ныне живущие сумчатые — например, вомбаты и коалы. Крупные представители семейства жили в основном на юго-востоке Австралии и появились в эпоху олигоцена или 33,9 до 23 млн лет назад.

Исследователи изучали останки Palorchestes azael, который, согласно расчетам, весил около 500 кг. Однако крупнейшие представители вида могли весить больше тонны, считают исследователи.

Длина животного, останки которого изучали палеонтологи, составляла 2,5 м. В ходе изучения костей исследователи обнаружили, что локтевые суставы передних конечностей у травоядных были неподвижны — кости в нем были расположены под углом примерно 100° друг к другу.

Экоактивисты 20 сентября проведут масштабные протесты

Ученым не было известно ни одного сумчатого или плацентарного с подобным строением локтевых суставов, говорится в исследовании. Возможно, такие ограничения компенсировались очень подвижными плечевыми суставами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Экология, Животные, Палеонтология, Вымершие животные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 Сенцов сделал два вывода после недели в Украине
05 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине
Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Руперт Френд присоединится к касту фильма &quot;Бесконечность&quot;
Руперт Френд присоединится к касту фильма "Бесконечность"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь