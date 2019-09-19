Аллергикам сулят нелегкие времена и виной тому глобальное потепление

Новости экологии:Изменение климата может стать причиной аллергии.

Сегодня тема изменения климата заполонила мировое информационное пространство. И это не может не радовать,ведь чем больше мы знаем о проблеме, тем больше мы узнаем о методах и способах ее решения. Глобальное потепление затрагивает не только животных, которые теряют привычные места обитания, но и нас с вами. Ученые обеспокоены влиянием изменения климата на здоровье человека. И в первую очередь это касается людей, страдающих аллергией. Согласно данным последних исследований, изменение климата усугубит симптомы и частоту возникновения аллергических заболеваний.

Научное сообщество едино во мнении — климат на нашей планете стремительно меняется. Виной всему антропогенный фактор — непосредственное воздействие человека на окружающую среду. Рост населения, вырубка лесов, использование большого количества земель для сельскохозяйственных нужд и гигантские масштабы производства самой разной продукции оказывают пагубное влияние на климат.

Большое количество выбросов в атмосферу нашей планеты способствует росту средней температуры, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям уже в самом ближайшем будущем. Однако сегодня специалисты также обеспокоены влиянием изменения климата на здоровье человека. Постепенное повышение температуры и рекордная жара, которая имела место быть в июле текущего года, способна значительно ухудшить качество жизни многих людей во всем мире. Ученые отмечают, что одними из первых изменение климата ощутят на себе аллергики.

В современном мире существует такое заболевание как амброзийный поллиноз. Поллинозом называют сезонную аллергию, которой страдают люди во время цветения некоторых растений. Поллиноз проявляется как першение в горле, заложенность носа, зуд и покраснение глаз. Нередко поллиноз сопровождается или осложняется астмой.

Амброзийный поллиноз вызывает карантинный сорняк родом из Северной Америки. В России растение оказалось в начале ХХ века. На юге страны амброзия цветет с конца июля до середины октября, являясь причиной аллергии. Внешне амброзия напоминает зеленый и желтый кустарник. Сила аллергенов этого маленького сорняка превосходит его размеры: одно растение может производить до 1 миллиарда пыльцевых зерен, нанося ущерб тем, кто страдает аллергией на пыльцу.

Глобальное повышение температуры положительно сказывается на росте и цветении амброзии, что сильно осложнит жизнь большому количеству человек. Дополнительные теплые 30 дней, как ожидается, продлят срок жизни и цветения амброзии и других растений, вызывающих сенную лихорадку.

Аллергологи говорят, что количество амброзийных растений за последние несколько лет выросло, что является следствием более продолжительного вегетационного периода. По словам Стэнли Файнман, доктора медицинских наук, бывшего президента американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, в последние несколько лет наблюдается тенденция к увеличению количества амброзийных растений. Отчасти это связано с увеличением продолжительности сезона и общим потеплением климата.

В 2018 году исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE учеными из университета Вашингтона и Массачусетского университета, показало, что амброзия расширит свою досягаемость в результате повышения температуры. Используя машинное обучение, исследователи подсчитали, что примерно через 35 лет его экологический ареал сместится на север, что приведет к сенной лихорадке в регионах, в которых ее раньше не наблюдалось.

Климат и аллергия связаны не только с более продолжительными вегетационными периодами. Другая часть проблемы заключается в том, что амброзия процветает при более высоких уровнях углекислого газа. Следовательно, чем больше выбросов углекислого газа в атмосфере, тем лучше растет и цветет амброзия. Исследование, опубликованное в 2000 году, показало, что амброзия увеличивалась в размерах, когда подвергалась большему воздействию углекислого газа. Также эти сорняки производили больше пыльцы.

Сезонная аллергия — это больше, чем чихание, слезотечение и насморк. Исследователи обнаружили, что по мере ухудшения сезонной аллергии, во всем мире увеличивается количество обращений в больницы из-за аллергии и астмы, особенно участились подобные случаи у лиц в возрасте до 18 лет.