Популяция птиц в США и Канаде уменьшилась на 29% за 40 лет

Новости экологии:В США и Канаде популяция птиц уменьшилась на 3 миллиарда особей за 40 лет.

В исследовании отметили, что потери птиц в Северной Америке аналогичные потери птиц в других частях мира.

За последние 40 лет популяция птиц в США и Канаде уменьшилась на 29% или почти на 3 миллиарда особей.

Исследования проводили американские ученые Корнельской лаборатории орнитологии.

Согласно результатам, из 3 миллиардов погибших птиц 90% относятся к распространенным семействам, в частности воробьям, зябликам и ласточкам. Они играют важную роль в пищевых цепях и поддерживают функционирование экосистем, например, борются с вредителями.

В исследовании отметили, что потери птиц в Северной Америке аналогичные потерям птиц в других частях мира. Соавтор исследования Джон Сауэр считает, что основной фактор, который влияет на исчезновение птиц, это потеря среды обитания, в том числе из-за интенсивного сельского хозяйства и урбанизации.

Ученые предполагают, что дальнейшие изменения климата ухудшат ситуацию, поскольку изменится среда обитания и могут исчезнуть растения для пропитания.

Ранее сообщалось, что степень воздействия человека на окружающую среду беспрецедентна, и вымирание растений и животных ускоряется, под угрозой исчезновения находится сейчас до миллиона из примерно восьми миллионов видов.