Скачать
Пятница, 20.09.2019
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)

Популяция птиц в США и Канаде уменьшилась на 29% за 40 лет

Популяция птиц в США и Канаде уменьшилась на 29% за 40 лет
03:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости экологии:В США и Канаде популяция птиц уменьшилась на 3 миллиарда особей за 40 лет.

В исследовании отметили, что потери птиц в Северной Америке аналогичные потери птиц в других частях мира.

За последние 40 лет популяция птиц в США и Канаде уменьшилась на 29% или почти на 3 миллиарда особей.

Исследования проводили американские ученые Корнельской лаборатории орнитологии.

Согласно результатам, из 3 миллиардов погибших птиц 90% относятся к распространенным семействам, в частности воробьям, зябликам и ласточкам. Они играют важную роль в пищевых цепях и поддерживают функционирование экосистем, например, борются с вредителями.

В исследовании отметили, что потери птиц в Северной Америке аналогичные потерям птиц в других частях мира. Соавтор исследования Джон Сауэр считает, что основной фактор, который влияет на исчезновение птиц, это потеря среды обитания, в том числе из-за интенсивного сельского хозяйства и урбанизации.

Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

Ученые предполагают, что дальнейшие изменения климата ухудшат ситуацию, поскольку изменится среда обитания и могут исчезнуть растения для пропитания.

Ранее сообщалось, что степень воздействия человека на окружающую среду беспрецедентна, и вымирание растений и животных ускоряется, под угрозой исчезновения находится сейчас до миллиона из примерно восьми миллионов видов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Исследования, Канада, Орнитология, Вымирание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
03 "Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
04 О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
05 Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: Под ОПУ собрались активисты
"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь