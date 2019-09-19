Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

Новости мира:Джозеф Данфорд рассказал, что в НАТО приняли новую стратегию, чтобы изменить ситуацию.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией утрачено.

Об этом Данфорд заявил, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, передает РБК.

«Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией потеряно», - приводятся в сообщении его слова.

Данфорд отметил, что руководители оборонных ведомств признают это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. На встрече в Словении, по его словам, рассматривались два документа из новой стратегии: широкая концепция обороны и сдерживания НАТО, а также общая концепция операций НАТО.