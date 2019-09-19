Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией утрачено.
Об этом Данфорд заявил, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, передает РБК.
«Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией потеряно», - приводятся в сообщении его слова.
Данфорд отметил, что руководители оборонных ведомств признают это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. На встрече в Словении, по его словам, рассматривались два документа из новой стратегии: широкая концепция обороны и сдерживания НАТО, а также общая концепция операций НАТО.