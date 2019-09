США введут "значительные" санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана после недавних атак по объектам саудовского нефтепрома.

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - сказал он журналистам, сопровождающим его в поездке в город Сан-Диего.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Ранее в среду президент США сообщил о намерении применить в ближайшие двое суток дополнительные значительные меры санкционного давления на Иран.

"Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов", - сказал Трамп.

Он также написал в Twitter, что "поручил главе Минфина (Стивену Мнучину -прим. ред.) в значительной степени усилить санкции против Ирана".

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019