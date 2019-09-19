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США введут "значительные" санкции в отношении Ирана

США введут "значительные" санкции в отношении Ирана
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп поручил главе Минфина усилить санкции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана после недавних атак по объектам саудовского нефтепрома.

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - сказал он журналистам, сопровождающим его в поездке в город Сан-Диего.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Ранее в среду президент США сообщил о намерении применить в ближайшие двое суток дополнительные значительные меры санкционного давления на Иран.

"Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов", - сказал Трамп.

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Он также написал в Twitter, что "поручил главе Минфина (Стивену Мнучину -прим. ред.) в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки беспилотников по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

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США, Иран, Саудовская Аравия, Дональд Трамп.
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