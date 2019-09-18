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Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
17:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Роберт О'Брайен назначен на пост советника по нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Роберта О'Брайена на должность нового советника по национальной безопасности.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в своем Twitter.

"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.

Американская газета The Washington Post, характеризуя О'Брайена, отмечает, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что указывает на него, как на "безопасный выбор".

"В Белом доме желают иметь командного игрока", - сообщили собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается "приятным поведением" в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как "безжалостный чиновник-бюрократ".

Кандидатуру О'Брайена поддерживает и один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений - госсекретарь США Майк Помпео.

Трамп в понедельник на прошлой неделе проинформировал прежнего советника по нацбезопасности Болтона, что "Белый дом больше не нуждается в его услугах".

Трамп рассматривает нового советника по нацбезопасности

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмов в отношении этой организации.

Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.

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США, Дональд Трамп, Роберт О'Брайен.
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