Животные, при создании которых природа покреативила от души (Фото)

1 5-сантиметровые пистолетные креветки — самые громкие существа в океане: своей клешней они издают мощный звук, способный разбить стакан.

2 Достигнув зрелости, осьминог-аргонавт отделяет от себя детородный орган, и тот сам ищет самку и самостоятельно спаривается с ней. А у самца отрастает новый.

3 После появления на свет удивительная лягушка (да, это ее официальное название) ежедневно уменьшается в размерах: взрослая особь в 3-4 раза меньше головастика.

4 Рак-богомол умеет взводить клешню как пружину и легко разбивает стенку аквариума, а еще у него самые совершенные глаза среди всех живых существ: они способны различать даже раковые клетки.

5 Недавно открытая американская карманная акула умеет светиться в темноте, чтобы привлечь добычу.

6 Некоторые виды кальмаров умеют летать, с силой выстреливая из себя воду.

7 Пурпурная свиноносая лягушка проводит всю жизнь под землей и выходит на поверхность только во время дождя — для спаривания.

8 Аксолотли могут заново отращивать утраченные органы: глаза, сердце и даже части мозга. На новую лапу уходит всего 3 недели.

9 Улитки-ниндзя стреляют в потенциальных партнеров специальными дротиками — "стрелами любви" с гормонами, побуждающими к спариванию. А еще они оборачивают свой хвост вокруг себя, как котики.

10 В случае опасности волосатая лягушка ломает кости фаланг и выводит их через кожу, создавая когти.

11 Ну, а морской червячок под названием "новогодняя елка" просто красивый.