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Животные, при создании которых природа покреативила от души (Фото)

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Животные, при создании которых природа покреативила от души (Фото)
11:38 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:Огромное разнообразие всех этих щетинкочелюстных, ротоногих и полухордовых производит впечатление и само по себе, но среди них есть такие экземпляры, что остается лишь придерживать челюсть рукой.

  • 1

    5-сантиметровые пистолетные креветки — самые громкие существа в океане: своей клешней они издают мощный звук, способный разбить стакан.

  • 2

    Достигнув зрелости, осьминог-аргонавт отделяет от себя детородный орган, и тот сам ищет самку и самостоятельно спаривается с ней. А у самца отрастает новый.

  • 3

    После появления на свет удивительная лягушка (да, это ее официальное название) ежедневно уменьшается в размерах: взрослая особь в 3-4 раза меньше головастика.

  • 4

    Рак-богомол умеет взводить клешню как пружину и легко разбивает стенку аквариума, а еще у него самые совершенные глаза среди всех живых существ: они способны различать даже раковые клетки.

  • 5

    Недавно открытая американская карманная акула умеет светиться в темноте, чтобы привлечь добычу.

  • 6

    Некоторые виды кальмаров умеют летать, с силой выстреливая из себя воду.

  • 7

    Пурпурная свиноносая лягушка проводит всю жизнь под землей и выходит на поверхность только во время дождя — для спаривания.

  • 8

    Аксолотли могут заново отращивать утраченные органы: глаза, сердце и даже части мозга. На новую лапу уходит всего 3 недели.

  • 9

    Улитки-ниндзя стреляют в потенциальных партнеров специальными дротиками — "стрелами любви" с гормонами, побуждающими к спариванию. А еще они оборачивают свой хвост вокруг себя, как котики.

  • 10

    В случае опасности волосатая лягушка ломает кости фаланг и выводит их через кожу, создавая когти.

  • 11

    Ну, а морской червячок под названием "новогодняя елка" просто красивый.

  • 12

    "А пусть кенгуру выглядят как плюшевые мишки и прыгают по деревьям с ловкостью обезьян", — подумала природа и создала древесных кенгуру гудфеллоу.

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Экология, Животные, Животный мир, Мир природы.
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