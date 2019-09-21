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В ООН предупредили о появлении "климатических беженцев"

В ООН предупредили о появлении "климатических беженцев"
06:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости экологии:ООН: В связи с повышением уровня океана 280 миллионов человек могут лишиться своих домов.

Сотни миллионов людей по всему миру могут превратиться в "климатических беженцев" из-за подъема уровня мирового океана.

Об этом сообщает DW.

"Даже если человечеству удастся не допустить глобального потепления более чем на 2 градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой, из-за повышения уровня океана 280 миллионов человек могут лишиться своих домов", - говорится в сообщении.

Такие климатические условия провоцируют таяние ледников, что в результате приводит к подъему уровня воды более чем на 4 метра.

"Этого достаточно, чтобы стереть большинство прибрежных городов с лица земли", - читает Бенджамин Страусс, руководитель некоммерческой организации Climate Central.

Эксперты полагают, что в будущем почти полностью или частично под воду уйдут многие крупные города. В их числе называют Гонконг (31% его территории, по мнению авторов доклада, окажется под водой), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43%).

Эксперты полагают, что в будущем почти полностью или частично под воду уйдут мноКроме того, некоторые островные государства могут уже к 2050 году стать необитаемыми, однако это будет связано не с затоплением, что, по мнению экспертов, вряд ли произойдет раньше 2100 года, а с тем, что частота наводнений приведет к загрязнению питьевой воды.

Генсек ООН во время саммита G7 заявил о "чрезвычайной климатической ситуации"

В некоторых городах, где это будет возможно с технической и финансовой точек зрения, власти предпримут определенные усилия, чтобы избежать погружения под воду. В частности, в Нью-Йорке могут быть выполнены защитные работы, которые обойдутся в миллиарды долларов.

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Беженцы, ООН, Затопление, Климат.
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