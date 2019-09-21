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Климатическая катастрофа не за горами

Климатическая катастрофа не за горами
11:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии:В американских Университетах Мичигана и Аризоны специалисты предсказали ускорение негативных климатических изменений.

Известно, что в ближайшем будущем скорость глобального потепление значительно возрастет.

Исследователи смогли впервые смоделировать глобальное потепление, произошедшее на нашей Земле в раннем эоцене около 56 миллионов лет назад. Они уверены, что оно может повториться в скором будущем.

Стало известно, что скорость потепления увеличивается с ростом уровня углекислого газа в атмосфере. Он способствует уменьшению облачности и непрозрачности атмосферы. Что в результате привело к экстремальному потеплению.

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За последние 66 миллионов лет период раннего эоцена был самым жарким на Земле. В результате он привел к вымиранию многих видов живых существ. В то время температура поверхности Земли была на 14 градусов выше нежели сейчас, а уровень углекислого газа - в два раза выше.

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Экология, Земля, Климат, Потепление, Климатическая катастрофа, Ускорение климатической катастрофы.
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